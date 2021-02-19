Türk-Yunan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi" denildi.