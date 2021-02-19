Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi, sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu Açılışı'nda konuştu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katılıyor https://t.co/gdbx2mXmcH— AA Canlı (@AACanli) February 19, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Son dönemde üniversiteler üzerinden oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 18 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.
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