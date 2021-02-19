Hapis cezası onanan HDP'li Gergerlioğlu: Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay’ın 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadığı ve milletvekilliğinin düşme tehlikesi bulunan Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gergerlioğlu, açıklamasında “Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım. Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum. Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki! İnsan hakları kazanacak" ifadelerini kullandı.

Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım.



Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum.



Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki!



İnsan hakları kazanacak. — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 19, 2021

​Gergerlioğlu, 2.5 yıldır milletvekilliğimin tüm sorumluluklarını, yetkilerini bu millet için canla başla ifa ettiğini belirterek, “Ayrımsız her zulme uğrayanın yanındaydım. İktidarın cevabı bu oldu! Hızlandırılmış bir Yargıtay kararı.! Bir üyenin şeklen ve esasen bu inanılmaz bir karar demesine rağmen!” değerlendirmesinde bulundu.

2.5 yıldır milletvekilliğimin tüm sorumluluklarını, yetkilerini bu millet için canla başla ifa ettim. Ayrımsız her zulme uğrayanın yanındaydım. İktidarın cevabı bu oldu!



Hızlandırılmış bir Yargıtay kararı.!



Bir üyenin şeklen ve esasen bu inanılmaz bir karar demesine rağmen! — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 19, 2021

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