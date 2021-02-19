PKK tarafından atılan roketler Çukurca'da bir köye düştü

Irak'ın kuzeyinden atılan roketler, Çukurca'daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları PKK'lılara ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

DHA'nın haberine göre, PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Saldırıda roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, PKK'ya ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.