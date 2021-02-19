Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu'' açıklamasını yaptı.

Buket Aydın Haber Global’deki yeni programında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i konuk etti. Programda Melih Gökçek'e sorulan sorular ve cevaplardan öne çıkanlar şu şekilde:

Aşı oldu mu?

-İki aşıyı da oldum. Bu konuda muhalefet yapılmanın manası yok. Türkiye'nin neler yaptığı, Avrupa'ya bakıldığında görülüyor. Tayyip beyin öngörüsünün neticesini de görüyoruz. Bu dönemde en başarılı olanlar sağlık ordumuz.

-Aşı vurdurmayı düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız vurulunca ben de aşı oldum.

Twitter'ı bu kadar çok kullanmanızın nedeni siyasette hala varım iddiası mı?

-Ben siyasetten gitmedim. Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım.

Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellenmesine neden bu kadar içerlediniz?

-Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu.

Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor pic.twitter.com/J521Ic7IWT — Haber Global (@HaberGlobal) February 19, 2021

Sosyal medyada engellediği kimse var mı?

-Hakaret eden ve seviyesiz kişileri engelliyorum.

İçinizdeki fitneciler kimdi? Karma çalıştı mı?

-Haklı olduğum ortaya çıktı. Çoğu zaten siyasetten sıyrıldı gitti. Mübalağa etmiyorum yüzde 70-80'i siyasetten gitti. Ve benim bunda hiçbir dahilim olmadı. Kalanlar da varsa inşallah hepsi temizlenir.

Belediye Başkanlığı koltuğunu özlediniz mi?

-Ankara benim için tutku. Ankara benim her şeyim. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Belediye başkanı ilk 5 yıl içinde belediyeciliği öğrenmeye çalışır. Ben bunu aşmışım. Belediyecilik ben de bir aşk. Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti. Ben de talebe uydum

Başkanlığı bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?

-Hayal değil, gönlüm kırıldı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek. Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor.

-Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım.

-Görevin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Siyasetten hiçbir zaman ayrılmadım.

Mansur Yavaş'ın belalısı mısınız?

-Belediyecilikte önemli olan, vizyon, icraat ve kapasitedir. Bunlar yoksa geçmişi karalarsın. Her meclis toplantısında bunu yapıyor, iftira atıyor. Kamuoyunun önüne çıkmak için kendisine teklif ettim. Adamcağız icraatı olmayınca arkasında olan bir ajans var onların talimatı var onları dinliyor. Ajans televizyona katılmasını engelliyor. Çünkü katılırsa oyları düşer. Sürekli yolsuzluktan bahsediliyor ortaya çıkarın. Sahte evrakla suçlama yapıyorlar.

-Heykel yaptı ve heykel yıkattı. Sevenler de ideoloji için seviyor. Ne yaparsa yapsın sevecekler. Bu sevgi CHP içinde de azaldı.

-Mansur Yavaş, CHP'lileri işe almıyor bu nedenle sevgide içeride azalıyor. 6. 500 kişiyi işe aldılar. 400-500 CHP, 500 de İyi Parti diğer kalanlarda Beypazarı ve diğer partilerden. Aldıkları kişilerin toplamı 2.000 civarında. Kalan 4.500 kişiyi Mansur Yavaş nereden aldı. Ben buradan şifreyi verdim. Devlet bunu araştırsın. Arkasından çok enteresan bir şey çıkar.