Rubato solisti Özer Arkun'a uyuşturucu ticareti suçlamasından gözaltı

Üsküdar’da polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı. Arkun hakkında daha önce de kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılmıştı