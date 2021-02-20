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    Bartın’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

    Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak

    © AA / Selim Bostancı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın'da kademeli normalleşme süreci kararları alındı. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
    © AA / Ali Balıkçı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
    Bartın Valisi Sinan Güner, Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair alınan yeni kararları açıkladı.

    Toplantıda alınan kararlara göre, 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

    Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. 

    Ayrıca, 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.  

    Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 8-14 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69 olarak bulunmuştu.

    Etiketler:
    65 yaş üstü, Koronavirüs, Normalleşme takvimi, normalleşme süreci, Yüz yüze eğitim, Normalleşme, Bartın
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