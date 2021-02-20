Tuğba Erçakar'ı darp eden şüpheli için 8 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Şişli'de kız arkadaşına şiddet uygulayarak ölümle tehdit eden şahıs hakkında 8 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli Mehmet Hanifi B.'nin Tuğba Erçakar'ı darp ettiği anlara ilişkin kamera görüntüleri sosyal medya hesabı Twitterda tepkilere neden olmuştu.

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp eden ve evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkında iki kadına karşı 4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Twitter'dan paylaşmıştı

10 Aralık'ta gerçekleşen olayın ardından Mehmet Hanifi B., iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar da darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı.