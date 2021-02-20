Kayseri'de mutasyonlu virüs görülen mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde mutasyonlu virüs görülen bir mahalle, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mutasyonlu virüse rastlanan ilçeye bağlı Kabaklı Mahallesi, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, ihtiyaçların Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.