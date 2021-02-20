Bilim Kurulu üyesinden ‘aşı dolandırıcılığı’ uyarısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyararak, bu şekilde uygulanabilecek aşıların sahte alacağını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye’nin aşılama ile ilgili dünyaya örnek bir takvimi olduğunu belirterek, “İki stratejimiz var. Bir, sağlık çalışanları en çok enfekte olanlar ve sistemin devamı için ayakta olması gerekenler. Bunların ikinci dozunun hemen hemen tamamlandığını söyleyebiliriz. Diğeri ise hasta olduklarında en çok hayatlarını kaybedenler, en çok ağır hasta olanlar. Bu grup için aşılamada ikinci doz başladı. 85 yaş üzerinde ikinci doz devam ediyor, aşağıya doğru gelecek” dedi.

‘Kimsenin değişiklik yapma gücü yok'

Prof. Dr. İlhan, açıklanan aşılama sisteminin değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Bu açıklanan aşılama sistemi dışında Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir kişinin ya da kuruluşun aşılama ile ilgili hiçbir yetkisi ya da değişiklik yapma gücü söz konusu değil. Açıklanan takvim neyse o şekilde devam ediyor. 65 yaş üzerindeki grubun ikinci aşılaması devam ediyor, bu tamamlanınca ikinci gruba geçilecek. İkinci grubumuzda kimler olduğunu hatırlayalım; Mili Savunma Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na bağlı vatandaşlarımız, hizmet önceliği olan meslek grubu, öğretmenlerimiz ve 50-64 yaş aralığında olan vatandaşlarımız” diye konuştu.

‘Hayatını kaybetmeye giden süreçler olabilir'

Aşı dolandırıcılığının nasıl yapıldığını verdiği örnek ile anlatan Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu: