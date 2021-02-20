'Vazifemi yaptım baba' diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya başladı

Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kişi ortalığı ayağa kaldırdı. Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı davranışı yaptığı öğrenildi.

Cadde ortasında soyunan kişinin kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler, kadını tarihi hanlar bölgesinde durdurup kıyafetlerini giymesi için ikna etti. Orhan Parkı'na doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen 30 yaşlarındaki S.Y. isimli kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.