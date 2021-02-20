Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yıldırım, "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da yaptığı temasları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan'da çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, görüşmelerde, Milli Uzay Programı kapsamında Azerbaycan'la birlikte neler yapabileceklerini müzakere ettiklerini söyledi.

Yıldırım, önce Azerbaycan'dan başlayarak bütün Türkçe konuşan ülkelerle uzay alanındaki iş birliklerini geliştirmeyi planladıklarını belirterek, "Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi konularda altyapı var. Temel bilimlerde çok iyi bilim insanları var. Bunlardan Türkiye'nin bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de buna katarak, bir güç birliği içerisinde inşallah bu uzaydaki varlığımızı tahkim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nı hazırlarken ve büyük hedefler belirlerken tek başına yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz Türkiye olarak 'bunu yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası işbirliği olsun, öncelikle de kardeşlerimizle olsun" dedi.

'Güç birliğinin hepimize faydası olacak'

Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın dünyada büyük ilgi uyandırdığına, birçok ülkenin bu programa paydaş olmak isteğine işaret ederek, şöyle devam etti:

'Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir'

Bazılarının uzay çalışmalarına pek de sıcak bakmadığını ve çok para harcanacağı yönünde endişe duyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aklımıza gelen her şeyde uzay sistemlerini kullanıyoruz. 'Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız. Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir. Bu paraları harcamazsak, ileride fakir hale düşeceğiz ve başka ülkelere bağımlı hale geleceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Biz, uzayda güçlü şekilde var olalım. Şimdi harcayacağımız paralar, gelecekte tüm ekonomilere geri dönecektir."