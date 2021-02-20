Hafta sonu kısıtlamasında Ortaköy sahilinde yoğun kalabalık: 'Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık'

Ortaköy'de Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, fotoğraf çekerken görüntülendi.

DHA muhabirinin konuştuğu kalabalık arasından kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.

Kayınvalidesi ile sahilde dolaşan Azime Göncü, "Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum" dedi.

Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, "Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan" diye konuştu.