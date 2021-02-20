Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da bir baba , 2 oğlunu tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokağı'nda yaşayan 65 yaşındaki N.G., evde oturdukları sırada oğulları K.G. ve D.G. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba N.G. evdeki ruhsatsız tabancasıyla oğullarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu D.G. ve K.G. bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kendini eve kilitleyen N.G.'yi ikna eden polis eve girerek baba N.G.'yi gözaltına aldı.

Yaralı kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, daha önce beyin ameliyatı geçiren N.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.