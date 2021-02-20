Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalı TASC TV’nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa video mesaj gönderdi. Video mesajında Türkiye ABD ilişkilerine değinen Erdoğan 'Yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz' ifadesini kullandı.