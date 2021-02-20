MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

AMAN-2021 Davet Tatbikatı; 11-16 Şubat 2021 tarihleri arasında Karaçi/Pakistan ve Hint Okyanusu’nda icra edildi. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 Deniz Karakol Uçağı, 1 SAS Timi,1 SAT Timi ve 1 gözlemci personel ile katılım sağlandı.https://t.co/Whg539Dzz0 pic.twitter.com/y4PqPh91EC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2021

​

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.