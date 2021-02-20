İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'dan farklı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de canlı yayında terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamalarda 'Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'dan farklı değil' dedi.

Yayın sırasında 'Bir ahdım var gerçekleştiremedim' diyen Bakan Soylu, sunucunun 'Nedir?' sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı: "Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarı başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı@suleymansoylu #SüleymanSoyluAHaberde pic.twitter.com/Wyy9sT2uw2 — A Haber (@Ahaber) February 20, 2021

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