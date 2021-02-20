Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, 24 yaşındaki V.K.'nin, kullandığı araçta, yanında oturan kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin 23 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Havaya rastgele ateş açıp sosyal medyada paylaştı https://t.co/IBaJz09TZ4 pic.twitter.com/cUmCKecNFS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 20, 2021

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