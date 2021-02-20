İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye 'Albayrak' tepkisi: Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin dün gece resmi twitter hesabından yapılan "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" paylaşımına tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği. Gerçekten yazık. Tarih bunu yazacak. “Çamur at, tutmazsa izi kalsın” illüzyonundan geriye sadece çamurluk kalacak..."
Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021
Gerçekten yazık.
Tarih bunu yazacak.
“Çamur at, tutmazsa izi kalsın” illüzyonundan geriye sadece çamurluk kalacak... pic.twitter.com/GU4AuM2fok
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