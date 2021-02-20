Selda Bağcan: Üç defa hapse girdim, her girişte çıplak arandım

Sanatçı Selda Bağcan, üç kez cezaevine girdiğini belirterek, “Her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde 'çıplak arama' iddiaları tartışılmaya devam ederken, sanatçı Selda Bağcan'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selda Bağcan, 3 defa cezaevine girdiğini ve her seferinde çıplak arandığını söyledi. Bağcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu. Ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur!.."

ŞARKILARIMDAN DOLAYI ÜÇ DEFA HAPSE GİRDİM.AYNI ŞARKILAR ŞİMDİ DÜNYADA MEŞHUR https://t.co/qKnYr4KHA0 BEN HER GİRİŞTE ÇIPLAK ARANDIM.ANLAMAK İSTEMEYENLERE DUYURULUR!.. — Selda Bağcan (@seldabgcn) February 20, 2021

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