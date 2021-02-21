Pendik'te bıçaklı saldırı: Oğlu, annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul Pendik Yayalar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, anne Saliha Duran, ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı.

O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular, dışarı çıktıklarında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette gördü.

Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri annesini yaralayan Mehmet Türk'ü gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise bıçak darbeleri sonucu yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.