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    Sarıkaya aktardı: Bir kentte son PCR testlerinin yüzde 50’den fazlası koronavirüsün İngiltere varyantını tespit etti

    © AFP 2021 / Thomas Kienzle
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Sarıkaya, bakanlık çevrelerinin 'bir kentte son yapılan PCR testlerinin yüzde 50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirttiğini' aktardı. Yetkilinin il adını vermek istemediğini söyleyen Sarıkaya, "Önceki duyumlarımdan da yola çıkarak, 'Samsun’dan mı söz ediyorsunuz?' deyince şaşırdı" dedi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlarıyla ilgili kaleme aldığı 'O şehirde mutant yüzde 50'yi geçti...' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 

    "İlk görüldüğünde Türkiye’de de endişe yaratmıştı.

    Ancak son dönem üzerinde fazla durulmamaya başlandı...

    koronavirüs, test, Rusya
    © Sputnik
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    Sözünü ettiğim İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ilk ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni varyant virüsler...

    Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından normalleşme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtip, 1 Mart tarihi itibarıyla belirlenen kriterler kapsamında açılmanın başlayacağını bildirince ilgililerine merak edip sordum.

    “Özellikle AB ülkeleri, varyant virüsler karşısında sıkı bir kapanmaya giderken, Türkiye’nin açılmayı tartışması normal mi?”

    Konuyla ilgili Bakanlık çevreleri, Türkiye’de de artışın görüldüğüne vurgu yaptı...

    Hatta, bir kentte son yapılan PCR testlerinin %50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirtti.

    Bakanlık yetkilisini biraz zorladım baktım il adını vermek istemiyor.

    Önceki duyumlarımdan da yola çıkarak, “Samsun’dan mı söz ediyorsunuz?” deyince şaşırdı.

    Samsun için toplum sağlığı alanında uzman olan özel bir ekibin görevlendirildiğini ve mutant virüsün baskılanması için göreve başladıklarını belirtti.

    Son dönem Ordu, Giresun ve Trabzon valilerinin aldığı yeni önemlerin temelinin de buna dayandığını bildirdi...

    Hemen belirteyim, yüz binlik dilimlerde Trabzon, Rize ve Ordu’daki verilerin zirve yapmasının gerisinde tek başına mutantın etkisi yokmuş...

    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu
    © İHA
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    Doğu Karadeniz’deki yüksekliğin gerisinde, aile, arkadaş ziyaretlerinin yüksek olması ile maske ve mesafeye dikkat edilmemesinin yattığını belirtti...

    Tabloya bakıldığında çok net görülür ki, devletle çok muhatap olan Doğu ve Güneydoğu’da ölçümlerde vaka sayısı oldukça düşük.

    Örneğin Hakkari’de yüz binde 9.55 iken, Şırnak’ta yüz binde 7.82...

    Buna karşın devletle çok fazla muhataplığı olmayan, hükümetle çok yakın teması bulunan Karadeniz illeri Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun’da ise yüz binde 228.02’den başlayıp, yüz binde 171.29’a kadar gidiyor...

    Alınan önlemlerle baskılanma şansını sordum, anladığım şu ki İngiliz varyantı endişe kaynağı oluşturmuyor.

    Çünkü yayılım hızı yüksek olmamakla birlikte, hasta etme veya öldürme kapasitesi aynı oranda değilmiş.

    Almanya, Fransa ve İngiltere’deki yüksek tedbirlerin nedeni de bu ülkelerdeki yaşlı nüfusa dayalıymış, çünkü o kesimde ciddi etki yaratıyormuş.

    Türkiye yaşlı nüfusun büyük bölümünü aşıladığı için endişe azalmış."

     

     

     

    Etiketler:
    Koronavirüs, Samsun, varyant, Habertürk gazetesi, Muharrem Sarıkaya
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