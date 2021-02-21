Tokkal ailesi cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı tespit edildi

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un, Eskişehir'de evlerinde öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğunun tespit edildiği bildirildi.