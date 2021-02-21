Adana'da mor un ile baklava: Siparişlere yetişilemiyor

Adana’da çeşitli meyvelerin özütlerinden elde edilen 'mor un' ile yapılan baklava ilgi görüyor. Sipariş üzerine her şehre mor baklava gönderdiğini söyleyen baklava üreticisi Mehmet Tekin, baklavanın içeriğinde gıda boyası olmadığını belirterek, “Mor un, tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretiliyor” dedi.

Adana'da uzun yıllardır baklava üretimi yapan bir firma, böğürtlen, mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan, mor soğan kabuğunun özlerinden üretilen mor un ile baklava yapımına başladı.

Mor baklava üreten firmanın sahibi Mehmet Tekin, sağlığa yararlı bir ürün ürettiklerini söyledi ve "Adana’da şu anda mor baklavayı sadece biz üretiyoruz. Ürünümüz sağlıklı olduğu için Türkiye’nin her ilinden bu baklavamıza talepler var" dedi.

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Ürünlerinde gıda boyası kullanmadıklarına dikkat çeken Tekin, "Midye tatlısı, baklavalarımızı mor undan yapabiliyoruz. Ürünümüzün içinde kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünümüz tamamen doğaldır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tekin, baklavanın tadının da çok beğenildiğini belirtti ve "Mor baklavanın içerisinde çok az bir ekşilik var. Bu ekşilikte baklavanın içerisindeki şekeri kesiyor. Mor un tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretilmiş" dedi.

Rengi nedeniyle dikkat çeken mor baklavanın kilogram fiyatı 100 lira.