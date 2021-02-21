Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna ait CCB 201 borda numaralı Priazovye adlı istihbarat toplama gemisi saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

DHA'nın aktardığına göre geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

İstihbarat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.