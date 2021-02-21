Pervin Buldan: İçişleri Bakanı'nın gösterdiği fotoğraflar Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğrafları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiğini söylemesinin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gösterilen fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait fotoğraflar olduğunu söyledi. Buldan "Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Buldan "İçişleri Bakanı'nın dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" diye yazdı.

İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotograflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım. — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) February 21, 2021​

Tartışma, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki Gara oturumunda "Bir milletvekili çok yakın bir zamanlarda gitti, oralarda nasıl boy gösterdiğini biliyoruz" sözleriyle başlamıştı. Bakan Soylu Cumartesi gecesi, A Haber'de katıldığı programda Gara'ya giden ismin HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Taşdemir ise "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" sözleriyle yanıt vermişti.