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    Altaylı: Uluslararası ilaç devleri devreye girmiş, Prof. Dr. Önal’ın Quercetin araştırması yayından kaldırılmış

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102211043861198-altayli-uluslararasi-ilac-devleri-devreye-girmis-prof-dr-onalin-Quercetin-arastirmasi-yayindan/

    Habertürk yazarı Altaylı, Prof. Dr. Önal’ın pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarına önerdiği Quercetin ilacıyla ilgili araştırmasının öngösterim olarak tıp dergisi Lancet'in internet sayfasına alındığını ama uluslararası ilaç devlerinin devreye girmesiyle yayından kaldırıldığını yazdı. Altaylı, konuya yaklaşımıyla ilgili teyit.org'u da eleştirdi.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Yerli Quercetin'e uluslararası ambargo' başlıklı yazısı şöyle:

    "Birkaç hafta önce Teke Tek Bilim’de bir Türk bilim insanının, Prof. Hasan Önal’ın bir çalışmasını konu ettik.

    Otizmli çocuklar ile uzun yıllardır çalışmalar yürüten Prof. Önal, bu çocuklara takviye olarak “Quercetin” kullanmalarını tavsiye ederken, ailelerden gelen geri bildirimler sonucunda Quercetin kullanan otizmli çocuklarda viral hastalıklara yakalanma yüzdesinin kayda değer düzede azaldığını görmüş.

    Fahrettin Koca
    © Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca
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    Corona salgını başlayınca da çalışmalarını yürüttüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde “Hasan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ne tavsiye edersin” diye soran çalışma arkadaşlarına Quercetin vermeye başlamış.

    Ancak bilim insanı olmak iliklerine işlediği için de Quercetin kullandırdığı 71 çalışma arkadaşını takibe almış.

    Quercetin kullanmayan hastane personelinden de 41 kişilik bir kontrol grubu oluşturmuş.

    Aylar sonra şu sonuca ulaşmış.

    Düzenli Quercetin alan 71 kişilik gruptan 1 kişi Covid-19’a yakalanmış ve hastalığı asemptomatik olarak atlatmış.

    41 kişilik kontrol grubundan ise 9 kişi Covid-19’a yakalanmış ve bunların tamamı tedavi görmek zorunda kalmış.

    Prof. Hasan Önal bu çalışmasını yayınlamış ve Lancet dergisi de bu yayını öngösterim olarak internet sayfalarında değerlendirmiş.

    Stanford ve Harvard üniversitesindeki araştırmacılarla bu konuda ortak çalışmalar yürütmeye başlamış.

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    Hasan Önal katıldığı Teke Tek’te bunları anlattı ve saflık derecesi yüksek Quercetin’in Covid-19’a karşı etkili olduğunu, içine şeker molekülü eklenmiş “İzoquercetin” formunun ise çok daha iyi emilerek çok daha etkili olabileceğini anlattı.

    Ancak Teke Tek’te bunları anlattıktan sonra Prof. Hasan Önal’ın ve Quercetin’in başına gelmedik kalmamış.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden gelen bilgiye göre bu yayından sonra uluslararası ilaç devleri devreye girmişler.

    Öncelikle Lancet, daha önce yayına aldığı Hasan Önal’ın Quercetin’le ilgili araştırmasını yayından kaldırmış.

    Daha sonra Google, Quercetin’e ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ürettiği Quermax adlı gıda takviyesine “tanıtım yasağı” getirmiş.

    Daha sonra teyit.org konuyu ele almış.

    Yaptığı inceleme sonucunda “İşe yaradığı kanıtlanamamıştır” sonucuna varmış.

    Böylesine bir bilimsel sonuca varmak için epey bir araştırma gerekirken teyit.org’un İngiliz dili edebiyatı eğitimi almış bir çalışanı tarafından varılan “İşe yaradığı kesin değil” kanaati üzerine Facebook da tanıtımları engellemiş.

    İşin ilginci uluslararası ilaç devlerinin ürettiği Quercetin markalarına yasak yok ama Türkiye’de aynı kökenden gelen etken madde ile üretilen Quercetin markasının tanıtımına uluslararası bir yasak var.

    İlaç sektörünün kirliliği bilinmeyen bir şey değil.

    Teyit.org’un buna alet olması ise üzücü.

    En azından “Ben bunu araştıracak yetkinlikte değilim” demesi gerekirdi."

    Etiketler:
    Teyit.org, The Lancet, Koronavirüs, Hasan Önal, Quercetin
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