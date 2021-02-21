Hurdacılar çatısı çöken tarihi karakolu talan etti

Fatih'te bulunan 2. Mahmud dönemine ait tarihi Mevlanakapı Karakolu'nun çatısı çöktü. Harabeye dönen karakol hurdacılara yağmasına uğradı. 2019'da da kepçe ile duvarına zarar verilen tarihi yapıyla ilgili o tarihte yapılan açıklamalarda restorasyon çalışmalarının başlatılacağı açıklanmıştı.

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra İstanbul'un asayişi, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'nin en büyük kumandanı olan seraskere havale edildi. Islahat hareketleri çerçevesinde şehrin bazı yerlerine kolluk kuvvetleri yerleştirildi. Sultan 2. Mahmud döneminde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına fermanla polis karakolları yaptırıldı.

Bugüne kadar Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile Mevlanakapı'daki karakol binası günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

© DHA Tarihi sur kapılarına inşa edilen polis karakollarından birisi olan Mevlanakapı Karakolu yok olma tehdidi altında.

Mevlanakapı Karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş 2019'da bir kepçenin duvarına zarar vermesiyle gündeme gelmişti.

O tarihte etrafı sac paravanlar ile çevrilen tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının başlatılacağı kaydedilmişti. Ancak tarihi yapı yine bir darbe aldı.