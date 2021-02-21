Yüzlerce kadının etek altını fotoğraflayan adam: Eşimin doğum günüydü, hediyeleri fotoğraflıyordum

Beşiktaş’ta kadınların yoğun olduğu mağazalara girerek müşterilerin etek altı görüntülerini çeken S.A. isimli adam, “Eşimin doğum günüydü. Amacım ona alacağım hediyeleri fotoğraflamaktı” dedi. Adamın cep telefonunda yüzlerce kadının etek altı görüntüleri ele geçirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta kadınların yoğunlukla ziyaret ettiği butik mağazaların da çok sayıda bulunduğu bölgede yüzlerce kadının etek altı görüntüsünü çeken şahıs yakalandı. Savcılık, genç adamın kadınlara yönelik bu hareketiyle sadece özel hayatlarını ihlal etmediğini aynı zamanda kadınları taciz ettiğini ileri sürerek, emsal bir dava açtı.

Sabah’ın aktardığına göre, 33 yaşındaki S.A. isimli kişinin Beşiktaş'ta mağazalara girip alışveriş yapmak için ürünlere bakıyormuş gibi görünüp kamerasını açtığı cep telefonu ile mağazalardaki kadınların görüntülerini videoya çektiği belirlendi.

Mağaza çalışanın dikkati sayesinde yakayı ele veren adamın özellikle mağazadaki etek giymiş kadınların yanına yaklaşarak eteklerinin altından görüntülerini çektiği tespit edildi.

‘Ürünlerin videolarını çekiyordum, kadınlar yanlışlıkla görüntüye girdi’

Mağaza personelinin polisi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine yakalanan S.A., eşinin doğum günü olması nedeniyle hediye almak için kadın ürünlerinin yoğun olduğu mağazaları dolaştığını ve eşiyle aynı yaşta olan kız kardeşinin fikrini almak için ürünlerin videolarını çekmek istediğini belirtti.

S.A., yanlışlıkla mağazadaki kadınların görüntüye girdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

S.A.'nın cep telefonundaki görüntülerde, kameranın yönünün yukarı doğru olduğu, devamlı kadınların çevresinde olduğu ve bazı kadınların eteklerinin altından görüntülerinin alındığının tespit edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.A. hakkında dava açtı.

Cinsel taciz sayıldı

Hazırlanan iddianamede, gencin kendisine ait cep telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çekmek suretiyle ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçunu işlediği anlatılırken, cinsel taciz suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan cinsel davranışlar ile gerçekleştirilebileceği bu nedenle kadınlara karşı eyleminin aynı zamanda ‘cinsel taciz’ suçunu da oluşturduğu belirtildi.

5 yıla kadar hapsi istenen S.A., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.