AK Partili Zengin: Amaç, başörtülü ve çıplak kelimelerini yan yana getirerek inançlarımıza saldırmak

Cezaevinde 'çıplak arama' yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin bu sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi.

Ülke TV kanalında 'İnce Fikir' programında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

Benim ömrüm kadın hakları mücadelesiyle geçti.​

Amaç başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza saldırmak.

Özlem Zengin, sosyal medyada kendisine karşı yapılan linç kampanyası hakkında 'İnce Fikir' programında açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin: "Amaç başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza saldırmak." @AvOzlemZengin @fadimeozkan #özlemzengin pic.twitter.com/Odu7JzZcCX — ÜLKE TV (@ulketv) February 21, 2021

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Özlem Zengin, sosyal medyada kendisine karşı yapılan linç kampanyası hakkında 'İnce Fikir' programında açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin: "Amaç başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza saldırmak." -2 @AvOzlemZengin @fadimeozkan #özlemzengin pic.twitter.com/PPEOP1RWSx — ÜLKE TV (@ulketv) February 21, 2021

FETÖ, PKK ve HDP kol kola, CHP de aynı yoldan gidiyor.

Özlem Zengin, sosyal medyada kendisine karşı yapılan linç kampanyası hakkında 'İnce Fikir' programında açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin: "FETÖ, PKK ve HDP kol kola, CHP'de aynı yoldan gidiyor." @AvOzlemZengin @fadimeozkan #özlemzengin pic.twitter.com/tIj8Ot74xY — ÜLKE TV (@ulketv) February 21, 2021

​TBMM Genel Kurulu'nda perşembe günü HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki 'çıplak arama' yapıldığını belirtip bu uygulamadan vazgeçilmesini istemişti.

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin' geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" demişti.