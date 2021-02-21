İETT'den otobüs rengi ihalesi: Tüm araçlar tek renk olacak

İstanbul’da bütün özel halk otobüslerini İETT çatısı altında birleştiren yeni toplu ulaşım modeli ile birlikte otobüslerin hepsi sarı renk oluyor. Yaklaşık 3 bin adet turkuaz ve erguvan rengi otobüs, sarıya boyanması için ihaleye çıkarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 17 Eylül 2020 tarihli kararı ile İstanbul'da, tüm özel halk otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) çatısı altında birleştirildi.

Yaklaşık 3 bin özel halk otobüsünün İETT çatısı altında hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Dönüşüm çalışmalarına aşama aşama devam eden İETT, tek renk olacak otobüslerin boyanması için 23 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıkacak. Erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün hepsi İETT otobüsleri gibi sarı renk olacak. Boyama işlemi 6 ay içinde tamamlanacak.

Yeni ulaşım modeli hakkında bilgi veren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, “Şu an pilot çalışma başladı. Sistemin kendisi tamamen değiştiği için kaos yaratmamak adına adım adım ilerliyoruz. Önce hizmet alım modelini değiştirdik. Otobüslerin tek renk olması için ihaleye çıkıyoruz. Halk otobüsleri İstanbul'un birçok yerinde parklanmış durumda. 3 bin halk otobüsü için kentin iki yakasında yeni garaj sahaları tahsis edilmesi için çalışma başlattık” dedi.

Bilgili, tüm otobüslerin teknolojik dönüşümünün ve şoförlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar geçiş sürecinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Bilgili, sürücülerin de tek tip kıyafet giyeceğini aktardı.

‘Kapasite ikiye katlanarak 6 bin otobüse çıkacak’

Bilgili yeni toplu taşıma sistemini de şöyle anlattı: