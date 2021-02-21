Türkiye’de şubat ayında denize girilebilecek koylar

Antalya'da Kaputaş Plajı'ndan, Fethiye'de Ölüdeniz'e kadar, dört mevsimin bir arada yaşandığı Türkiye'de, kışın da denize girilebilecek birçok koy var. Eşsiz doğal güzelliğe sahip koylar, yaz aylarının aksine kışın sakinliği ile de ön plana çıkıyor.

Türkiye son yılların en sıcak kış aylarını yaşıyor. Her ne kadar son iki haftadır kar tüm Türkiye'de yüzünü gösterse de, bu yıl kış ayları ortalamanın üzerinde sıcaklık değerleri ile geçiyor.

Hürriyet'ten Bahar Akıncı, güney illerinde şubat ayında denize girilebilecek koyları araştırdı. İşte Türkiye'nin bir ucunda bembeyaz görüntüler oluşurken, yılın aynı döneminde ılık bir denize girilebilecek koylar:

Fırtınada bile sakin: Ölüdeniz-Fethiye

Fethiye merkezine 13, Hisarönü’ne 4 kilometre mesafede. Türkiye ve Avrupa’nın en popüler tatil beldelerinden biri ve Blue Lagoon olarak da biliniyor. Benzersiz denizi ve muhteşem manzarasıyla dünyanın en çok fotoğraflanan plajlarından biri. İki bölümden oluşuyor. Denize doğru bakarken solda kalan kısım, Belcekız olarak adlandırılan uzun bir kumsala sahip. Ölüdeniz olarak bilinen lagün bölümü rüzgarlı günlerde ve fırtınalarda bile sakin. Ölüdeniz, muhteşem rengi ve plajıyla dünyanın en iyi koyları arasında.

© AA Fırtınada bile sakin "Ölüdeniz-Fethiye"

Çam ormanları arasında: Çatı Koyu-Datça

Küçük Çatı Koyu ve Büyük Çatı Koyu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Datça Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Bördübet Limanı’nın güneyindeki Çatı Koyu’nun çevresi yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı. Birbirine yakın bu iki koy doğal liman görünümünde ve hatta rüzgarlı, bozuk havalarda tekneler için güvenilir bir demirleme yeri olarak biliniyor.

© AA Muğla'nın güneyinde badem çiçekleriyle ünlü yarımada Datça

Öğleden sonra dev dalgalar: Olimpos-Antalya

Antalya Kumluca’ya bağlı belde, 1990’ların tatil köyü furyasını kazasız belasız ve betonsuz atlatmış ender yerlerden. Olimpos’ta kısa bir açık hava müzesi turundan sonra karşınıza çıkan manzara harika: Devasa bir lahit, içinde kaplumbağaların kafalarını çıkarıp balıkların zıpladığı dere, derenin denize açılmadan önce oluşturduğu lagün ve caretta caretta’ların yumurtalarını bıraktığı muazzam sahil. Olimpos, bahar aylarında öğleden sonraları dev dalgaların oluşabildiği bir koy. O nedenle sakin denizin ve kış güneşinin tadını öğle saatlerine dek çıkarmanızı öneririm.

Kışın 20 dereceyi geçiyor: Sarıgerme-Dalaman

Sarıgerme Plajı, Ortaca’nın Sarıgerme Köyü sınırları içinde ve bu nedenle köyün adıyla anılıyor. Dalaman’a daha yakın olduğu için yöre halkı Dalaman Sarıgerme Plajı da diyor. 7 kilometre uzunluğu ve 100 metre eniyle dev bir plaj ve Mavi Bayrak ödüllü. Altın sarısı kumları, masmavi denizi, ormanıyla bir doğa harikası. Özellikle ısının 20 dereceyi aştığı kış aylarında, bölgede oturanlar tarafından çalışmak, dinlenmek, yürümek ya da denize girmek için tercih ediliyor. Kış aylarında işletme kapalı olduğu için cankurtaran hizmeti yok.

Yaz ya da kış, hep serin: Kaputaş Plajı Kaş-Kalkan

Akdeniz rivierasının en özel doğal koylarından biri Kaputaş. Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde, bir kanyon ağzı plajı. Yeraltından akan suyun denizle kavuşması sonucu genel olarak su ısısı, yaz-kış serin ve turkuvaz renginde. Denize girmeseniz bile bu aylarda sadece güneşlenmek bile ömre bedel. Yaz aylarının tersine sakin, şezlong ve şemsiyesiz, alabildiğine deniz. Karayolundan 187 basamak inerek plaja ulaşılıyor. Öğleden sonraları rüzgarlı ve dalgalı olabiliyor.

© AA Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı

Bol bol piknik alanı: Ayten Koyu-Göcek

Turkuvaz rengiyle gelenleri kendine hayran bırakan bu koyun etrafı çam ağaçlarıyla çevrili. Denizinin taşlık olduğunu belirtmekte fayda var. Ayten Koyu’na karayoluyla giderseniz, yol boyunca piknik yapabileceğiniz alanlar göreceksiniz. Bu koyun etrafında yeme-içme ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz herhangi bir tesis yok; yanınıza mutlaka yiyecek-içecek almanızı ve çöplerinizi asla arkanızda bırakmamanızı önemle rica ederiz.

Bisiklete atlayıp gidin: Yarımada-Fethiye

Fethiye merkeze 6 kilometre uzaklıkta. Fethiye Limanı’nın batı yönünü çevreleyen bu yarımada üzerinde deniz ve çam ağaçlarının kaynaştığı Aksazlar, Samanlık, Kuleli, Boncuklu gibi birbirinden güzel pek çok koy var.

7 kilometrelik bir yol üzerinde dolaşılabilen bu koylardaki tüm tesisler kış ve ilkbahar aylarında kapalı ancak örneğin Boncuklu Koyu’ndaki işletmenin önünde özgürce denize girebilirsiniz. Bu yol ayrıca yürüyüş ve bisiklet meraklıları için ideal bir parkur.

Yandaki parkı da es geçmeyin: Ayışığı Koyu-Kemer

Hilal biçiminde görüntüsü sebebiyle Ayışığı ismini alan bu güzel koy, Kemer’in merkezinde. Ayışığı Koyu ile iç içe olan Yörük Parkı da çok sakin ve huzurlu. Kemer merkeze 10 dakika yürüyüş mesafesinde, giriş ücretsiz. Havlunuzu, suyunuzu, portatif sandalyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Havlunuzu atın ve girin: Kleoparta Plajı-Alanya

Efsaneye göre Roma generali Antony, Alanya ve çevresini Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye ettiğinde, Kleopatra her gün kale yamacında banyo yapmak için plaja inermiş. Kleopatra’nın yüzmek istediğinde kullandığı ve kaleden direkt plaja giden bir tünel varmış. Plaj büfeleri kış ve ilkbaharda kapalı. Şezlong ve şemsiye hizmeti de yok ama havlunuzu atıp yüzmek için muhteşem.

Paletlerinizi unutmayın: Adrasan Sahili-Kemer

2 kilometrelik plaj, sakin ve huzurlu bir bahar günü denize girmek için biçilmiş kaftan. Yaz kalabalığı yok, kafelerin çoğu kapalı. Birkaç açık market ve pansiyon var. Çantanıza termosunuzu, arabanıza paletlerinizi koyup masmavi suların tadını çıkarabilirsiniz.

Hizmet yok, doğa sere serpe: Patara Plajı-Kalkan

Muhteşem güzellikteki Patara Antik Kenti’nin içinden geçilerek varılan Patara Plajı, Kalkan’a sadece 15 kilometre mesafede, Akdeniz’in en büyük ve güzel plajlardan biri. Yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla adeta bir cennet. 12 kilometre uzunluğundaki kumsalın derinliği yer yer 200-300 metreye ulaşıyor. İnce kumuyla aynı zamanda caretta caretta’ların da doğal üreme merkezi. Bu nedenle saat 19.00 – 8.00 saatleri arası plaja giriş yasak.

© AA Antalya'da çölleri anımsatan kum tepeleriyle ünlü Patara kumsalı

Her şey size özel: Belediye Plajı-Kaş

Yazın hıncahınç dolu ama yine de güzel olan Kaş Belediye Halk Plajı, oldukça geniş ve bakımlı bir plaj. Hem kum hem çim üzerinde güneşlenmek mümkün. Kış ve bahar aylarında şezlongsuz, şemsiyesiz, işletmesiz olan bu plaj alabildiğine size ait.