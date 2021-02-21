Zeki Müren hakkında 'Türk Sanat Müziği'ni katletti' diyen Alpay'a sanatçılardan tepki

Müzisyen Alpay'ın, son röportajında Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki topladı. Alpay, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrasında Alpay'dan yanıt geldi.

Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, 85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Behzat Uygur: Yapmayın be abi

Behzat Uygur da Twitter hesabından, "Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı... Yapmayın be abi!" mesajını paylaştı.

Mustafa Ceceli: On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim

Mustafa Ceceli ise, "On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim" yorumunu yaptı.

Nilgün Belgün, "Ayıp yahu! Nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz. Üstelik koca koca adamlarsınız!" ifadelerini kullandı.

Alpay'dan açıklama: Herkes herkesi sevmek zorunda değil

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil" açıklamasını yaptı.

Özdemir Erdoğan ne demişti?

Başka bir müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" demişti.

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

"1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi."