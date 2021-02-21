Yavaş'tan yiyecek-içecek esnafıyla dayanışma çağrısı

Yavaş, sosyal medya hesabından "Sevgili ailem" notuyla seslenerek paylaştığı bir video ile yiyecek-içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu. Yavaş, paylaşımda şunları söyledi:
"Sevgili ailem, Gelin, bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz."
Sevgili ailem,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 21, 2021
Gelin, bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım.
Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz.https://t.co/XIPkT0FlcP pic.twitter.com/yzqBQ0QPCu
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