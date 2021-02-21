Yavaş'tan yiyecek-içecek esnafıyla dayanışma çağrısı

Sevgili ailem,



Gelin, bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım.



Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz.https://t.co/XIPkT0FlcP pic.twitter.com/yzqBQ0QPCu