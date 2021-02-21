Isınmak için araçta kömür yaktılar: 1'i çocuk 3 kişi öldü

Şanlıurfa’da bir minibüste 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin hafta sonu kısıtlaması nedeniyle gölette balık avına gittikleri öğrenildi. Göl kenarında kamp kuran Mustafa Kılıç'ın dini nikahlı eşi Hayriye Albers ile kadının ilk eşinden olan kızı Kamuran İzol'un balık pişirdikleri mangalı ısınmak için minibüse koydukları ve uyuduktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia ediliyor.