Eminönü ve Haliç'te turist yoğunluğu yaşandı

Eminönü ve Haliç'te koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin yoğun olduğu görüntülendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymayan turistlerin olduğu dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken öğle saatlerinde Eminönü sahilinde ve Haliç’te turist yoğunluğu yaşandı.

Güneşli havanın hakim olduğu kısıtlamanın ikinci gününde turistler İstanbul’un tadını çıkardı. Eminönü-Üsküdar vapur iskelesinde bilet kuyruğu için sıraya giren turistlerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

DHA'nın haberine göre, Haliç Metro Köprüsü altında bulunan parkta çok sayıda turistin grup halinde oturduğu ve bazı turistlerin maske takmadığı kameralara yansıdı

Cumartesi günü ise Ortaköy sahilindeki kalabalık görüntülenmişti.