AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan, Özlem Zengin paylaşımı: Hukuk önünde hesabı sorulacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'dan AK Parti Grup Başkanvekili 'Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır' açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da paylaşımnı alıntılayarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün SMS’ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter’da örgütlenen ve Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır."

Bugün SMS’ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter’da örgütlenen ve @AvOzlemZengin i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır. https://t.co/s7z71oahUn pic.twitter.com/yNfcY9qE0y — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 21, 2021

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