Külünk: Suriye’deki iç savaşa engel olamayan Türkiye, oyunları bozdu

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Suriye’deki iç savaşa engel olamayan Türkiye, önce kendisine kurulan tuzakları bozdu, sonra da Suriye’de kurulmak istenen oyunu bozdu" dedi.