Külünk: Suriye’deki iç savaşa engel olamayan Türkiye, oyunları bozdu

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, şu ifadeleri kullandı:
- SURİYE ÜZERİNE. Türkiye-Suriye arasında neredeyse sınırların kalktığı ilişkilerin normalleşme yönünde hızla derinleştiği dönemde en çok kim rahatsız oldu?
- Obama-H.Clinton döneminde Türkiye ile Suriye’yi ve Türkiye ile Rusya’yı hatta İran’ı kafa kafaya çarpıştırmak isteyenler aynı aklın emrindeydi. 15 Temmuz işgal FETÖPKK aynı aklın emrindeydi.
- Türkiye’nin, iç savaş öncesi Şam ile sokak arasında ki arabulucuk girişimlerini etkisiz kılan, sabote eden, Obama Amerikası aklının oyunu ile Suriye’de şiddeti körükleyerek diyalog yollarını kapatanların Türkiye’de, Suriye’de tezgahların olduğunu biliyoruz.
- Rus uçağı krizi, MİT tırları ihaneti, Dışişleri Bakanlığında ki toplantının sızması, Suruç saldırısı ve hendek olayları gibi bir dizi kumpas Türkiye’nin Suriye konusunda elini zayıflatmak için kurgulanmış, FETÖ ihanet şebekesi ile PKK ve DEAŞ maşalarıyla oynanmıştı.
- Obama dönemi Amerika’sının yönetim aklı, Türkiye’nin Araplarla diyaloğunu engellemek için ortadoğuyla fiziki ilişkisini koparmak için Suriye dahil tüm güney hatlarıyla ilişkiyi imkansızlaştırmak için içimizden devşirdikleri hainlerin de desteğiyle kurdukları tezgah bozulmuştur.
- Önce Suriye’yi kaosa sürükleyenler 6-7 ekim olayları ve nihayet 15 temmuz işgal girişimi ile Türkiye’yi de kaosa sürüklemek ve haritaları değiştirmek istediler.
- Suriye’deki iç savaşa engel olamayan Türkiye, önce kendisine kurulan tuzakları bozdu, sonra da Suriye’de kurulmak istenen oyunu bozdu. Suriye iç savaşının Suriye’den sonra en çok zararı her anlamda Türkiyemize olmuştur.
- İç savaş öncesi Suriye ile yakalanan normalleşmenin devam etmesi ihtimalinin Suriye’ye, bölgemize ve Türkiye kazandırabileceklerini düşünebiliyor musunuz?
- Suriye’de yaşanan tüm ölümler, yıkım ve terör örgütlerinin yerleştirilmesi gibi ABD ve İsrail aklının bölgenin dizaynına yönelik hayallerinin maliyetini; en çok kadınlar, çocuklar ve masum siviller ödemiştir.
- Diğer yandan Türkiye komşuluk ve kardeşliğini yapmaktan geri durmamış insani duruşuyla kendisini dünyaya örnek olarak ispatlamıştır.
- Bugün Türkiye yarınlar için model sunan, umut veren ve insan hayatını önemseyen tek ülke konumundadır. Terör örgütlerine peşkeş çekilmek istenen Suriye’nin toprak bütünlüğünün en önemli güvencesi, sivillerin en önemli koruyucusu durumundadır.
- Gara’da alçakça şehit edilen evlatlarımız ve tüm şehitlerimiz başta olmak üzere terörden en büyük zararı gören ve güçlü mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı, ABD seçimleri sonrası Obama dönemi yönetim aklının kirli oyunları Biden döneminde güçlenerek devam ettirilmek istenmektedir
- Türkiye artık terörle mücadelesinde pasif savunma değil aktif mücadele anlayışındadır. K.Irak ve Suriye başta olmak üzere sınırdışında ki tüm tehditlere karşı gereken mücadele kararlılıkla verilmektedir verilecektir.
- FETÖ, PKK ve DHKP-C,DAEŞ ve şiddetsiz direniş yöntemi ile terör örgütleri ile aynı amaca hizmet edip devletimizi çökertmek peşinde olan içimizden devşirdikleri hainler fırsat buldukları her anda ihanetlerine devam etmektedir. Vakit her alanda dikkatli ve de uyanık olma vaktidir.
SURİYE ÜZERİNE.— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) February 21, 2021
Türkiye-Suriye arasında neredeyse sınırların kalktığı ilişkilerin normalleşme yönünde hızla derinleştiği dönemde en çok kim rahatsız oldu?
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