Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 215 bin lira dolandırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşı arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 215 bin lirasını alan 2 kişi yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki kişi bir vatandaşın kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek, incelenmesi için hesabındaki bütün parayı vermesini istedi.

Bunun üzerine endişeye kapılan vatandaş, 215 bin lirasını kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara verdi. Parayı alan şahıslar, kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, kimlikleri M.Ş.A. ve F.G. olduğu tespit edilen 2 kişinin İstanbul’da olduğu belirlendi. Ekipler, İstanbul’da tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen 2 şahıstan M.Ş.A. isimli şahsın 5, F.G. isimli şahsın ise 2 adet suç kaydının olduğu ve bu kayıtlarının çoğunluğunun dolandırıcılık suçları olduğu ortaya çıktı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.