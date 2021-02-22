Nedim Şener: Sosyal medyada edilen küfürler, bir kısım HDP seçmeninin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, HDP ile ilgili kullandığı ifadelerin ardından kendisine tepki gösterenlerle iligli olarak "Sosyal medyada edilen küfürler, ahlaken çürümüş bir kısım HDP seçmeninin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim 'Ağrı nire Gara nire' başlıklı bugünkü yazısında, HDP ve seçmenleriyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kürt düşmanı' ilan edildiğini iddia etti.

"HDP seçmeni olmak zor iş" diyen Şener, HDP'nin 'terör örgütü ile ilişkili olduğunu' savunarak "Demokrasi adına, hukuk içinde siyaset yapsın diye oy verdikleri parti, terör örgütü ile ilişki içinde. Yalnız yurtiçinde değil, tüm dünyada oy verdikleri partinin milletvekilleri, on binlerce insanı katleden PKK en ağır insanlık suçlarını işlerken ona 'terör örgütü' dahi deyip kınayamıyor" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te katıldığı programda HDP'ye oy verenleri 'PKK'ya kurşun olmakla' eleştiren Şener, söz konusu ifadelerinin 'çarpıtıldığını' öne sürdü ve şunları söyledi:

"Çarpıtma şuydu: Sadece terör örgütü PKK ve onun siyasi ayağı HDP ile oy verenlerinden söz etmeme rağmen, küçük beyinleriyle sözlerimi çarpıtıp 'Kürt düşmanı' ilan etmeye kalktılar. Terörist PKK’ya onun siyasi uzantısına laf söyleyince 'Kürt düşmanı ilan etmek' eski taktikleridir. Öte yandan, sosyal medyada edilen küfürler, ahlaken çürümüş bir kısım HDP seçmeninin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Diğerlerinin payına da kendilerini beraberce oy verdikleri bu küfürbazlarla eşitlemek kaldı."