AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak?

Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek.

Takipçisi olacağız... pic.twitter.com/jEnk72dp02