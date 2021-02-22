AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.
Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2021
Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak?
Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek.
Takipçisi olacağız... pic.twitter.com/jEnk72dp02
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