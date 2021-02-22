İstanbul Kemerburgaz'da rezerv yapı alanı ilan edilen binlerce metrekarelik alanda yapılaşma kararı alınması sonrası Sarıyer'deki SİT alanı ve Beşiktaş'taki askeri alan yapılaşmaya açıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kararına tepki gösterdi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bypass edilerek kararın alındığını savunan Tekin, "İstanbul talan ve tahribatla karşı karşıya. Biraz vicdanlı davranın ve artık İstanbul'dan elinizi çekin” dedi. Tekin şunları söyledi:

“İBB, şiddetli bir depremin beklendiği kentte eylem planları üzerine çalışmalar yapıyor ama iktidarın İstanbul politikası değişmiyor: Rant. Çevre Bakanlığı iki ilçede daha plan değişikliğine gitti. Sarıyer'de doğal SİT alanı olan bir bölge 'kontrolü kullanma' alanına dönüştürülerek yapılaşmaya açıldı. Beşiktaş'ta askeri lojmanların da içinde bulunduğu yaklaşık 14 dönüm kamu alanı, yapılan plan tadilatı ile ticaret, turizm ve konut alanına çevrildi. Yapılan işlemler kamunun yararına değildir.”