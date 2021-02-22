NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç hayatını kaybetti

Uzaya olan ilgisi ile Türkiye tarafından tanınan, NASA'dan mektup alan Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç, tedavi gördüğü hastane kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK ve NASA ile paylaşıp teşekkür mektubu alan 67 yaşındaki Abdulkadir Topkaç, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a giderek, Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdulkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı.

NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Sur ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen hendek-barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.

Yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdulkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı.

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.