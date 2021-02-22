Kayıt
12:43 22 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul'daki barajların doluluk oranları

    Barajlardaki su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043867155_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_7bdb1d58cd73ceab961996d64f81aff6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102221043867353-barajlardaki-su-seviyesi-yuzde-50nin-uzerine-cikti/

    İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları barajları kısmen doldurdu. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e yükseldi.

    İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti.

    Su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor. Doluluk oranı yüzde 48.14'e çıkan Terkos baraj gölünde çamura saplanan sandallar yeniden yüzmeye başladı.

    Yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü

    İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.

    Geçmiş yıllara göre hala düşük seviyede

    İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında yine de düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.

    Çamura saplanan sandallar yeniden yüzüyor

    Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı.

    7 barajda doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

    İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu.

    İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

    • Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31
    • Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30
    • Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47
    • Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63
    • Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
    • Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14
    • Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49
    • Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71
    • Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53
    • Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83

    İlgili konular:

    İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
    Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
    İstanbul'da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı
    Etiketler:
    Sazlıdere Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İSKİ, Ömerli, Kuraklık, Baraj, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD’de 139 yıllık Victoria tarzı 2 katlı ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı.
    ABD’de 139 yıllık tarihi ev yeni adresine taşındı
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet