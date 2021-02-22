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    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: 1 milyon liranın üzerindeki temsil ve ağırlama giderini 30 bin liraya düşürdük

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102221043868661-tunceli-belediye-baskani-macoglu-1-milyon-liranin-uzerindeki-temsil-ve-agirlama-giderini-30-bin/

    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, "İki yıllık süreçte borcumuzu 58 milyon 499 bin 17 liraya düşürdük. Yani borcun yaklaşık 10 milyonunu ödedik. Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var. Temsil ağırlama giderleri çok yüksekti, 1 milyon liranın üzerindeydi. Bu kadar temsil ağırlama mı olur? Bu tutarı 30 bin liraya düşürdük" dedi.

    Kamuoyunda 'komünist başkan' olarak anılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 68 milyon liralık borçla kayyumdan devraldıkları belediyede 2 yılda 10 milyon liralık borcu kapattı. Maçoğlu, sadece temsilden 970 bin lira tasarruf sağladıklarını ifade etti.

    Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’e konuşan Maçoğlu, "Komünist olmaktan kaynaklı önümüze sıkıntılar çıkıyor ama artık komünist olmam kabullenildi'" dedi. Maçoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    'Bu kadar temsil ağırlama mı olur?'

    • 68 milyon borçla belediyeyi devraldık. İki yıllık süreçte borcumuzu 58 milyon 499 bin 17 liraya düşürdük. Yani borcun yaklaşık 10 milyonunu ödedik. Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var. Temsil ağırlama giderleri çok yüksekti, 1 milyon liranın üzerindeydi. Bu kadar temsil ağırlama mı olur? Bu tutarı 30 bin liraya düşürdük. Şu an borçlanma sınırı aşıldığı için kredi çekemiyoruz, borçlarımız da gelirlerimiz bize ulaşmadan kaynağından tahsil edildiği için zorluk yaşıyoruz. Borçlanmak her zaman kötü değildir kimi alt yapı hizmetleri olur, uzun vadeli borçlanırsınız, hizmet için bunlar yapılır.

    'İhale yapmak yerine halkımızla dayanışarak belediye öz kaynaklarını etkin kullanarak çalışma yapıyoruz'

    • Bizden önceki kayyum yönetimi, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait anayol kenarlarında var olan elektrik direklerini sökmüş. Bu direklerin yerine buranın iklim şartlarına uygun olmayan elektrik direkleri almışlar. Üstelik ihale yapıp piyasa değerinin çok üstünde de fiyat ödemişler. Böyle harcamalar, örnekler var. Biz ihale yapmak yerine halkımızla dayanışarak belediye öz kaynaklarını etkin kullanarak çalışma yapıyoruz. İleriye dönük güneş enerjisi santrali, geri dönüşüm proje çalışmalarımız var.”

    'Ekonomisi daraltılmış bir belediye teslim aldık'

    • Ovacık'tan bu yana 7 yıldır halka hesap verebilir bir anlayışı sürdürüyorum. Bu yıl da aynı anlayışla gelir-gider tablomuzu halkımızla paylaştık. Ayrıca belediyenin kimi kira gelirleri de toplu alınmış ve harcanmış. Böyle olunca gelirlerimiz de olması gereğinden düşük hale geldi. SGK, vergi dairesi, elektrik faturası borçlarının zamanında ödenmemesi sonucunda faiz ödemek durumunda kaldık. Belediyemize ait dükkan gelirlerini peşin tahsil etmişler ve biz ekonomisi daraltılmış bir belediye teslim aldık.
    'İller Bankası'na yapılan hiçbir projeye olumlu dönüş olmadı'

    İller Bankası'ndan herhangi bir destek çıkmadığını belirten Fatih Maçoğlu, şunları anlattı:

    "Aksine kayyum dönemindeki krediler, teminatlı ikraz kredisi olarak çekildi. Pandemi sürecine rağmen bu krediler kesilmeye devam ediliyor. Emekli olan personellerimize ait tazminatların ödenmesinde de herhangi bir destek sunulmadı. İller Bankası'na yapılan hiçbir projeye olumlu bir dönüş olmadı."

     

    Etiketler:
    Tunceli Belediyesi, Ovacık, İller Bankası, Borç, Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Fatih Maçoğlu
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