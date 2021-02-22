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    Erol Mütercimler imam hatip liseleriyle ilgili sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında

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    Türkiye
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    İmam hatip liseleriyle ilgili sözleri nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar kadar hapsi istenen Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi. Mütercimler, "Hiçbir suç işlemedim" diyerek beraatini talep etti.

    İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla Önder İmam Hatipliler Derneği, Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı avukatları ile bazı müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

    Müşteki Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu mezunu Nuri Ok, "İmam Hatip Okulları bir ilim kaynağıdır. Sanık ilim, irfanın temsilcisi olan üniversitede hocadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

    Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı ise "Dernek adına şikayetçiyiz. Sözleri sabittir, İmam Hatipler camiası da bu sözlerin muhatabıdır. Bu sözlerle sanık hedef almıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

    Müşteki Eyüp Özsoy'un avukatı da "Müvekkilim İstanbul Milletvekilidir. İmam Hatip mezunudur. Sanığın söylemleri sonucu manevi zarar duymuştur. Sanık vekilleri zarar olmadığını söylemektedir, halkın sokaklara dökülmeyip kendi hakkını aramak yerine devletten hakkını istemesi zarar olmadığı anlamına mı gelmektedir. Zarar olduğu açıktır. Alenen hakaret ettiği içim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" şeklinde konuştu. Müştekiler, davaya katılma talebinde de bulundular.

    'Hakaret etmemiştir'

    Sanık Erol Mütercimlerin avukatları ise müvekkillerinin imam hatiplilere hakaret etmediğini, hakaret edecek son kişi olduğunu vurgulayarak müvekkillerinin dava sonrasında sosyal medyada lince uğradığını belirttiler. Sanık avukatları, "İddianamedeki gibi bir olay gerçekleşmiş olsa bile sanığın ifadeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'ya göre ifade özgürlüğü kapsamındadır" diyerek beraat talebinde bulundular.

    Mütercimler ise uzun süre hocalık yaptığını, bu dava nedeniyle sosyal medyada yargısız infaz yapıldığını belirterek "Hiçbir suç işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

    Dosya mütalaa için savcılığa verilecek

    Mahkeme, müştekiler milletvekili Eyüp Özsoy, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, Kadıköy İmam Hatipler Vakfı, Nuri Ok, Önder İmam Hatipler Derneği, KADEM avukatlarının müşteki olarak davaya katılma taleplerini suçun niteliği ve topluma karşı suçlar bölümünde yer alması gerekçesiyle reddetti.

    Mahkeme önceki celse katılma talepleri kabul edilen İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipliler Derneği avukatlarının da katılma kararlarını kaldırılmasına hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Nisan tarihine erteledi.

    Mütercimler ne demişti?

    Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında "Sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." demişti.

    Etiketler:
    Dava, Yargılama, mezun, İmam Hatip Liseleri, Erol Mütercimler
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