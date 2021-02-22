ABB'den Ankara'ya köy evleri projesi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında bulunan ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-BAŞAK' için ilk temel Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı projeleri arasında yer alan 'Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'nde (BAŞAK Projesi) ilk temel atıldı.

Projenin uygulandığı ilk adres Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesinin zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret almadığı projeye yoğun ilgi gösterenler kendi mahallelerinde (köylerinde) ya da kırsal alanlarda inşaat çalışmalarına başladı.

'Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık'

BAŞAK Projesinden yararlanmak isteyen ve başvuruda bulunanlara İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesinde zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri tamamlanan bir köy evinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek kontrollerini sağladı.

İnsanların BAŞAK Projesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100’den fazla başvuru aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, şu bilgileri verdi:

"BAŞAK Projesi uygulaması için Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesine gelerek statik açıdan kontrolleri yaptık. Ondan sonra da beton dökme işlemi gerçekleştirilecek. Projede zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini ücretsiz karşılıyoruz. Yurttaşımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için çok önemli. Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimi ile birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz."

Süreç nasıl işliyor?

Mahallesinde ev yaptırmak isteyenler, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuruyor. İlçe belediyelerinin hazırladığı imar çapı ve yol kotu belgeleri ile taleplerini teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvuranlar, parsellerine uygun projeleri seçiyor.

Bu işlemin ardından zemin etüdü çalışmaları yapılarak; mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini ücretsiz hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe belediyesine iletiyor. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından da kırsal yapı izin belgesini alanlar inşaata başlıyor.