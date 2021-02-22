Erdoğan'dan Albayrak yorumu: 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıyor.

- Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan bu zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

- CHP ve şürekası eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor. Bu iş artık siyaset boyutunu aşıp temel hak ve aileye saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu.

- (Gara tepkisi) CHP'nin başındaki zat adam zannettim. Bakanlarım gitsin, anlatsın istedim.

- (Berat Albayrak yorumu) 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti. Herhangi bir siyasetçi olarak görev yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi.

- Bunlar IMF'cidir, biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz?

- 'Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

- Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan sondaj gemilerimizin alınmasından madenciliğe kadar ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.

- (İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne) Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yaparsınız? Bu gecekonduları niye ele alıp düzenlemiyorsunuz? Yapmazlar, yapamazlar. İzmir'e suyu DSİ ile biz getirdik. Her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz 'Suyu buraya getireceğiz' dedik ve getirdik.

- Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.

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