Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Kovid-19 salgınının görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri döken emekçiler olduğunu belirterek, "Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elvan, "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi'' dedi.

1. Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.



Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti.



Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. pic.twitter.com/afjLJtOVVR — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021

İşçilerin beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldıklarını belirten Elvan, "Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum" değerlendirmesinde bulundu.