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    CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir

    CHP'li Kadın Kolları Başkanı Özdemir'e 'Las Tesis' cezası

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    ‘Las Tesis’ eylemi yaptıktan sonra hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılan CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

    CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in yaptığı ‘Las Tesis’ eylemi sonrası hakkında açılan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası görüldü. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için eylem yapan Özdemir’e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

    Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığı habere göre, Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasının ardından konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bütün dünya kadınlarının şiddete karşı dans etmesi yargılanıyor. Bizi değil, katilleri yargılayın” diyerek karara tepki gösterdi.

    Karar sonrası CHP İl Başkanı Ali Çankır ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kendisinin de mahkemede tanık olarak dinlendiğini söyledi.
    © Fotoğraf : Twitter
    Karar sonrası CHP İl Başkanı Ali Çankır ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kendisinin de mahkemede tanık olarak dinlendiğini söyledi.

    'Sözler çarpıtıldı'

    Nazlıaka, Özdemir’in yaptığı dansın kadın cinayetlerini protesto etmek için Şili’de başladığını ve bütün dünyaya yayıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

    “Herhalde kadınların şiddete karşı ses çıkarmasından; tacize, tecavüze ve cinayete kurban gitmeden yaşamak istemesinden rahatsızlar. Şarkının orijinal sözlerinin Türkçe çevirisi ile dans edildi. Las Tesis dansının sözleri diyor ki; kadına yönelik cinsel saldırı ya da şiddet kadınların giyimlerinden kuşamlarından değil, ataerkil toplum düzeninin ve yargı sisteminin kadınlara reva gördüğü yerden kaynaklı. Bu sözleri çarpıtarak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ diye tutanak tutan polisler, kovuşturmaya izin veren savcılar ve ‘suç’ olduğuna kanaat getiren hakimler; bugün burada bütün dünya kadınlarını yargılıyor.”

    Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan kadınların darp edilerek gözaltına alındığını, dava açılarak para cezalarına çarptırıldığını hatırlattı:

    “Çocuğunun babası tarafından istismar edildiğini kamu kurumlarından defalarca aldığı raporlarla kanıtlayan annenin akıl sağlığı sorgulandığı; istismarcı baba ise hâkimlik görevine devam ettiği; kadınlar kendi kanlarıyla katillerin adı yazarak adalet aradığı; başörtü özgürlüğünü savunurmuş gibi yapıp; kendisiyle aynı görüşten olmayan bir başörtülü kadının hedef gösterildiği; çıplak aramaya maruz kalan kadınların; yapılan akla ziyan açıklamalarla utancına utanç eklenildiği; katiller sırtları okşanarak ‘iyi hal’ ve ‘tahrik’ indirimleri ile ödüllendirildiği ve ‘Benim ölümüm gerçekleşince mi yardım edeceksiniz?’ diyerek çantasında 23. şikâyet dilekçesiyle katledilen Ayşe Tuba Arslan’ı korumak yerine işini yapmayan kamu görevlileri korunduğu için isyandayız. Bu nedenle dans ettik."
    'Bu dayanışma sizi sandığa gömecek'

    “Susmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız. Sesimiz daha da gür çıkacak" diyen Nazlıaka, "Bizler dayanışma, örgütlenme, kazanılmış haklarımıza sahip çıkma ve eşit yaşam talebimizden asla geri adım atmayacağız. Hiçbir kız kardeşimizin feryadı havada asılı kalmasın diye, hiçbir kardeşimizin kirpiğini yere düşmesin diye mücadelemizi günden güne büyüteceğiz. Sözümüz söz: 2021 yılı kadın cinayetleriyle değil, kadın dayanışmasıyla anılan bir yıl olacak ve bu dayanışma, ilk seçimlerde sizi sandığa gömecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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    Etiketler:
    Hapis cezası, Cumhurbaşkanına hakaret, Protesto, Las Tesis, Aylin Nazlıaka
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